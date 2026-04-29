İsrail basını: İsrail donanması, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı

İsrail basını, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etti.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.