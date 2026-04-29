Gazze Şeridi'nde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle ellerinden ve ayaklarından parmaklarını yavaş yavaş kaybeden Filistinli Musab Ebu Tuayma, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yurt dışında tedavi olmak için çaresizce sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

İsrail’in Ekim 2023’te başlayan ve 2 yıldan fazla süren saldırıları nedeniyle Gazze’de sağlık sistemi neredeyse tamamen çökmüş durumda.

Bu nedenle 20 bine yakın hasta ve yaralı Gazze’de tedavi edilemiyor. İsrail’in yurt dışında tedavi olmak isteyen hasta ve yaralıların çıkışına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze’de binlerce hasta ve yaralı sıranın kendilerine gelmesi için çaresizce bekliyor.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerden biri de yavaş yavaş uzuvlarını kaybeden 46 yaşındaki Ebu Tuayma.

Filistinli gazeteci Hala Benasfour’un sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydında konuşan Ebu Tuayma, Nasır Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışılsa da hastalığına çare bulanamadığını söylüyor.

El ve ayak parmaklarını yavaş yavaş kaybettiğini anlatan Ebu Tuayma, hem el hem de ayak parmaklarında oluşan kararmaların hızla doku kaybına yol açtığını belirtiyor.

"Hastalığımı teşhis etmeye çalıştılar ancak belirleyemediler"

Parmaklarının ampute edildiğini dile getiren Ebu Tuayma, durumunu şu sözlerle anlattı:

"Parmaklarımda normal ağrılar başlayınca hastaneye başvurdum. Hastaneye girdikten sonra da el ve ayak parmaklarım morardı. Hastalığımı teşhis etmeye çalıştılar ancak belirleyemediler."

Durumunun giderek de kötüleştiğini ve bir parmaktan diğer parmaklarına da yayıldığını belirten Ebu Tuayma, daha sonra parmaklarındaki dokunun parçalanmaya başladığını ifade etti.

Yaşadığı acılara dayanamadığını aktaran Ebu Tuayma, "Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ancak tedaviyi yapamadılar. Uzuvlarımı her gün kaybediyorum." diye konuştu.

"Gazze'de tedavi imkanı yok"

Hem el hem de ayak parmaklarını yavaş yavaş kaybettiğini söyleyen Ebu Tuayma, "Gazze'de tedavi imkanı yok. İyileşme gibi bir durum yok, hep daha kötüye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Göz yaşlarını tutamayan Ebu Tuayma, "Ağrılar da sürekli artıyor, sakinleştirici de fayda etmiyor. Her 4 günde bir yeni bir doz sakinleştiriciyi artırıyorlar." dedi.

Elleri ve ayaklarının anesteziyle uyuşturulduğuna işaret eden Ebu Tuayma, kaybettiği ellerindeki parmaklarını şu sözlerle anlattı:

"Sağ elimdeki 5 parmağımı ve soldaki 4 parmağımı kaybettim. Ayaklarım da aynı şekilde ve ayaklarımdaki şişkinlik de korkunç."

"Herhangi bir ülkede tedavi imkanı varsa beni gönderin"

Tedavi için Gazze'nin dışına gönderilmesini talep eden Ebu Tuayma, "Herhangi bir ülkede tedavi imkanı varsa beni gönderin. Durumum çok kötü ve 6 çocuğum var. Onları koruyacak bir ben varım, benim dışımda kimseleri yok. Tedavi imkanı varsa neresi olursa olsun gitmek istiyorum." dedi.

Filistinli Ebu Tuayma, Gazze'deki doktorların teşhis koyamadığını ve vücudunu günden güne kaybettiğini söyleyerek, tedavi için acil olarak yurt dışına çıkarılması talebinde bulundu.