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Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Forumu" paylaşımı

Emine Erdoğan, "Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir. Nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudu, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkündür." ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Forumu" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudunun, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkün olduğunu belirterek, ''Bu inançla, Uluslararası Aile Forumu'nun gala gecesinde, dünyanın farklı köşelerinden gelen kıymetli bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu'nun galasına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından foruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir. Nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudu, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkündür. Bu inançla, Uluslararası Aile Forumu'nun gala gecesinde, dünyanın farklı köşelerinden gelen kıymetli bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Forumda, geleceğin güçlü toplumlarını inşa etmek için aile kurumunun karşı karşıya olduğu meydan okumaları ele aldıklarını ve çözüm yollarını birlikte düşündüklerini vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki fikir ve tecrübe paylaşımının, aileyi koruma, gelecek nesillere sağlıklı bir toplum bırakma yolunda hayati olduğu bir gerçek. Zira aileyi yaşatmak, dünyayı yaşatmaktır. Ülkemizin öncülüğünde gerçekleşen önemli forumun, aileyi merkeze alan daha adil, daha sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Ortak değerler etrafında birleştiğimiz bu anlamlı buluşma vesilesiyle de Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, yalnızca aileyi değil, dünyamızı da koruma iradesi sergileyen tüm kıymetli katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

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