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Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 334 şüpheliden 170'inin tutuklandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere 58 ilde operasyonlar düzenlendi, 334 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli "oltalama" siteleri üzerinden "yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu" vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

"Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği", "nitelikli hırsızlık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 170'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

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