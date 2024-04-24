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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonunda yakalanan şüphelilere, FETÖ üyeleri tarafından askeri okullara giriş sınavlarında öncelik sağlandığının belirlendiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı

Ankara

Yerlikaya​​​​​​​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-13" operasyonlarında eski askeri öğrenci 13 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi."

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

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