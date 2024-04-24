İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonunda yakalanan şüphelilere, FETÖ üyeleri tarafından askeri okullara giriş sınavlarında öncelik sağlandığının belirlendiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-13" operasyonlarında eski askeri öğrenci 13 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-13” operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 1️⃣3️⃣ şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2024
FETÖ’cülere göz… pic.twitter.com/rfucozaypz
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi."
Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.