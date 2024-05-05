Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,102.20
BTC/USDT
63,650.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Kalkan-21" operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen "Kalkan-21" operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
"Kalkan-21" operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde "Kalkan-21" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi."

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisi ve personeli kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
"Kalkan-21" operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

"Kalkan-21" operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

"Kalkan-21" operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İstanbul'da "Mahzen-37" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-37" operasyonlarında 77 ilde 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi
Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu

Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet