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Çatalca Kaymakamlığından 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı iddialarına ilişkin açıklama

Çatalca Kaymakamlığı, 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Semra Orkan  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Çatalca Kaymakamlığından 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, emniyet birimlerinin konuya ilişkin çalışma yaptığı vurgulanarak, "İddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024'te evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

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