Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile yapacağı ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
(Ankara/15.30/15.45/16.45/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacak, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüşecek.
(TBMM/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valilik ve belediye ziyaretlerinde bulunacak, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyecek, kale ve arkeolojik alan ile Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret edecek.
(Bingöl/10.00-11.30/Bitlis/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Norveç'in Viking takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Stavanger/20.00) (Fotoğraflı)
2- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Dublin/21.45) (Fotoğraflı)
3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta Litvanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)