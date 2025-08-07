Dolar
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile yapacağı ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/15.30/15.45/16.45/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacak, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüşecek.

(TBMM/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

​​​​​​​​​​​​​​EKONOMİ FİNANS

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-⁠ ⁠İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valilik ve belediye ziyaretlerinde bulunacak, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyecek, kale ve arkeolojik alan ile Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

(Bingöl/10.00-11.30/Bitlis/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Norveç'in Viking takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Stavanger/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Dublin/21.45) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta Litvanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
