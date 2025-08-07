Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı oldu
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.