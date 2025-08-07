Dolar
Gündem

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı oldu

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Mert Davut  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı oldu

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.

