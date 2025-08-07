Dolar
40.68
Euro
47.61
Altın
3,379.76
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
10,901.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda "nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 zanlının tutuklandığını duyurdu.

Emrullah Cesur  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli'de son bir ayda nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması amacıyla operasyonların düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl emniyet ve asayiş şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 225 kişiyi dolandırdıkları şüphesiyle 188 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini kamu ve banka görevlisi, avukat ve uzlaştırmacı olarak tanıttıklarını, telefon çekilişi, iş vaadi, fahiş fiyat, şantaj, sahte internet sitelerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarının belirlendiğini bildirdi.


Şüphelilerden 102'sinin tutuklandığını, 55'i hakkında adli kontrol kararının verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı oldu
"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Düzce'de bir camide yangın çıktı

Benzer haberler

"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı

"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Bir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet