Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.26
ETH/USDT
4,327.80
BTC/USDT
107,750.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, TEKNOFEST

Hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan davetinde bulundu.

Göksel Yıldırım  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin hafta sonu kısmı için çağrı yaptı.

Bayraktar, "Hafta sonu rotamızı TEKNOFEST Mavi Vatan'a göre ayarlıyoruz. Toplu taşıma araçları kullanarak gelmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST hesabından yapılan paylaşımda da "Hafta sonu ailecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz. Şahsi araç girişi yok. Toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ederiz." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak
Hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Benzer haberler

Hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti

Hafta sonu için TEKNOFEST Mavi Vatan daveti

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Harp Sanayiinde Yapay Zeka Forumu düzenlendi

"Mavi vatan" sevgisini anlatan resimler TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor

"Mavi vatan" sevgisini anlatan resimler TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor
"Mavi Vatan Zaman Tüneli" katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

"Mavi Vatan Zaman Tüneli" katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Türkiye'nin Yakın Deniz Havzası ve Uluslararası Hukuk" Konferansı düzenlendi

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Türkiye'nin Yakın Deniz Havzası ve Uluslararası Hukuk" Konferansı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet