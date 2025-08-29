Dolar
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Yağız Ekrem Çiftçi, İlyas Kaçar, Ali Cevahir Aktürk  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
İstanbul

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere helikopter ve polis botu destek verdi.

