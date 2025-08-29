Dolar
logo
Gündem

Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

Uğur Subaşı  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri duyuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 15 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kimyasal malzemelerin olduğu kısma sıçramadan söndürüldü.

Yangın hasara neden olurken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

