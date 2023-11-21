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Yaşam

Atatürk Arboretumu'nda sonbahar renkleri

Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu, sonbaharın renkleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

İrem Demir  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Atatürk Arboretumu'nda sonbahar renkleri Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Her mevsim, İstanbul'un hareketliliğinden kaçmak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Atatürk Arboretumu, sonbaharda da ziyaret edilmeye devam ediliyor. Sonbaharla birlikte, kızıl, yeşil ve sarı renklerin harmanlandığı, canlı bitki müzesi olarak da bilinen arboretum, sakinliğinin yanı sıra kuş sesleriyle de ziyaretçilerine güzel bir gün yaşatıyor.

Arboretumda dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş binlerce bitki türünün sonbahar renklerine bürünmesi ve buradaki gölette yaşayan kuğular ile ördeklerin suda süzülmesi FPV dron ile görüntülendi.

Öğrencilerini arboretuma gezmeye getiren Beylerbeyi Lütfi Erçin Ortaokulunda öğretmen Mürşide Çelik, burayı çok beğendiklerini ve tam da vaktinde geldiklerini söyledi.

Okulun yedinci sınıf öğrencisi Ali Turgut Çiftçi, gezide doğayı tanıdıklarını, arboretumun sakin ve kafa dinlemek için güzel bir yer olduğunu anlattı.

Öğrenci Çınar Taha Yener de alanda oturma yerlerinin de olduğunu söyleyerek, herkese buraya gelmelerini önerdi.

Arkadaşıyla geziye gelen Hilal Yıldız, buradaki kazları ve kaplumbağaları beğendiğini belirtti.

Atatürk Arboretumu'nun insanların dinlenebileceği huzurlu bir yer olduğunu söyleyen Derin Evren, "Piknik yapılabilecek, arkadaşlarla oynanabilecek yerler. İnsanlar arkadaşlarıyla vakit geçirebilir." dedi.

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