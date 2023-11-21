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Yaşam

Erzurum'da bir köylü, kar yüzünden aç kalınca köye inen tilkiyi tavuk ve pudingle doyurdu

Erzurum'da, kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalınca köye inen tilkiyi, bir köylü tavuk ve pudingle doyurdu.

İlhami Erkılıç  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Erzurum'da bir köylü, kar yüzünden aç kalınca köye inen tilkiyi tavuk ve pudingle doyurdu

Erzurum

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, aç kalan bir tilki, gece saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Akdağ Mahallesi'ndeki Haluk Ertek'e ait evin giriş kısmına kadar geldi.

Tilkinin burada kediler için ayırılan mamayı yediğini gören Ertek, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Ancak tilkinin doymadığını fark eden Ertek, hazırdaki tavuk kanat, ekmek ve puding verdi.

Karnını doyuran tilki köyün merkezinden uzaklaşırken kayıtlarda yer alan Ertek'in konuşmaları gülümsetti.

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