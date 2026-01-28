Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Gündem

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçları kırağı kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Abdullah Söylemez, Talha Koca, Günay Nuh, Cüneyt Çelik, İdris Karaoğul, Anıl Aydın  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da bazı araçların camları buz tuttu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.

Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, dereler buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Ardahan'da, dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma oluştu.

Ağaçların kırağı kapladığı kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,9 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan battaniye ve halı örterek korumaya çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
