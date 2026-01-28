Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin polis ekiplerinin çalışmaları sonucu aydınlatıldığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti, Antalya Emniyet Müdürlüğümüzce aydınlatıldı, katil hapiste" başlığıyla yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye doğru tek tek ele aldığını belirtti.

Ekiplerin Antalya'da 29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının katil ya da katillerinin peşine düştüğünü ifade eden Yerlikaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldığını, bahse konu dosyayla ilgili detaylı ve teknolojik çalışmaların tekrar ele alındığını aktardı.

Olayın failinin daha önce de benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandığını, 14 Haziran 2019'da Antalya Muratpaşa ilçesinde K.K.D. isimli kadının öldürülmesiyle 2016'da işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"2019'da K.K.D. isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K'nin 2016'da işlenen cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K'den 25 Kasım 2025'te kan örneği alarak, 2016'da öldürülen S.K'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi."

Yerlikaya, 22 Ocak 2026'da İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre, S.K'den daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K'den alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiğinin tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah, ayağınıza taş değdirmesin. İki kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimizle geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu
