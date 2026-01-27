Dolar
Gündem

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu. BÖLGENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLENMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Hatice Özdemir Tosun, Ertuğrul Gün  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü Fotoğraf: Ertuğrul Gün/AA

Antalya

Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.

Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.

Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.

Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

İlçede hortumun zarar verdiği bölge, AA muhabirince dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, çok sayıda farklı boylardaki teknede hasar oluştuğu görüldü. Teknelerden bazılarının parçalandığı, bazılarının ters döndüğü, bazılarının da devrildiği dikkati çekti.

