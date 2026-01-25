Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,938.00
BTC/USDT
88,594.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Pakistan'da etkili olan yoğun kar yağışına bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şilan Turp  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin Gilgit-Baltistan eyaletinin Diamer bölgesinde yoğun kar yağışının ardından gözlem kulesinin çevredeki bir evin üzerine devrildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Belucistan eyaletinin Zhob bölgesini etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 27 Ocak'a kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, aralıksız kar yağışı nedeniyle ülkenin yüksek kesimlerinde bazı yolların kısmen ya da tamamen kapanabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Pakistan'daki düğünde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Öte yandan Pakistan'ın kuzeybatısında düğünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı da 7'ye yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 23 Ocak'ta ülkenin kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bir evde yapılan düğünde yaşanan patlamanın "intihar saldırısı" olduğunun kesinleştiğini bildirdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirten yetkililer, bazılarının durumu ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Dera İsmail Han bölgesinde "barış milisi" olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud'un evinde 23 Ocak'ta yapılan düğünde patlama meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Tugayı'nın Kore'de Kumyangjang-Ni Muharebesini kazanmasının 75'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar ile görüşecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kar yağışıyla beyaza bürünen Sertavul Yaylası dronla görüntülendi

Karla mücadeleye yükümlülerden destek

Muş'ta sağlık ekipleri hastalara hizmet için karlı yollarda

Muş'ta sağlık ekipleri hastalara hizmet için karlı yollarda
Ordu'da yer yer insan boyunu aşan karla mücadele sürüyor

Ordu'da yer yer insan boyunu aşan karla mücadele sürüyor
Trump, ABD'nin yarısını etkisi altına alacak "tarihi" kış şartlarını izlediklerini belirtti

Trump, ABD'nin yarısını etkisi altına alacak "tarihi" kış şartlarını izlediklerini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet