Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ankara
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Ülkenin Gilgit-Baltistan eyaletinin Diamer bölgesinde yoğun kar yağışının ardından gözlem kulesinin çevredeki bir evin üzerine devrildiği bildirildi.
Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Öte yandan, Belucistan eyaletinin Zhob bölgesini etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Pakistan Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 27 Ocak'a kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, aralıksız kar yağışı nedeniyle ülkenin yüksek kesimlerinde bazı yolların kısmen ya da tamamen kapanabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Pakistan'daki düğünde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Öte yandan Pakistan'ın kuzeybatısında düğünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı da 7'ye yükseldi.
Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, 23 Ocak'ta ülkenin kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bir evde yapılan düğünde yaşanan patlamanın "intihar saldırısı" olduğunun kesinleştiğini bildirdi.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirten yetkililer, bazılarının durumu ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti.
Dera İsmail Han bölgesinde "barış milisi" olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud'un evinde 23 Ocak'ta yapılan düğünde patlama meydana gelmişti.