Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum
Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde soğuk havanın da etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte ağaçlar ve araçlar kırağıyla kaplandı.
Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20,6 dereceye düştüğü kentte, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu.
Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu. Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede, dereler tamamen dondu.
Vatandaşlar, arabalarına battaniye ve branda sararak soğuktan korumaya çalıştı.
Vatandaşlardan Koçar Aktaş, kar yağışından sonra soğukların başladığını belirterek, "Camlar hep buz tuttu, dışarıda duramıyoruz, hep hasta olduk. Sobamızı yaktık, çok aşırı soğuk var." dedi.
Ağrı
Ağrı'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Vatandaşlar, arabalarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile sardı.
Nehir ve derelerin donduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Ardahan
Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu.
Kent merkezinde soğuk nedeniyle kırağı oluştu.
Kentin Kura Nehri bölgesinde de sis etkisini gösterdi.
Tunceli
Tunceli’de hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.
Soğuk hava nedeniyle yolların da buzlandığı şehirde, ekipler tuzlama çalışması yaptı.
Bazı vatandaşlar, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan serçelere yem verdi.
Van ve çevre illerde kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşılamıyor
Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 7 mahalle ve 11 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 18 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte kar nedeniyle kapanan 7 yerleşim yeri yolundan 6'sı ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.
Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamayan ekipler, bazı yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede etkili olan soğuk hava ve sis de yaşamı olumsuz etkiledi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bitlis
Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ulaşımın aksamaması için kardan kapanan 6 köy yolunun kısa sürede açılacağını belirtti.
Kurtkan, kırsaldaki vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin sahada görevlerine aralıksız devam ettiğini dile getirdi.
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, karla kaplanan tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.
Muş
Muş'ta il merkezi ve ilçelerde kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Malazgirt ilçesinde de kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.