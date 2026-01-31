Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,536.30
BTC/USDT
81,534.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Faruk Küçük, Muhammed Onur Yavrutürk  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarıyıl tatili nedeniyle hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ya da snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Fatma Türkan, AA muhabirine, havanın sisli olmasına rağmen kayağın çok güzel geçtiğini söyledi.

Güney pistin çok güzel olduğunu ifade eden Türkan, "Manzarası inanılmaz. Kayağı bilmeyenler de çok rahat o piste kayabiliyor. Pistler düz ve güzel olduğu için çok iyi kayabiliyor. Burada çok eğlendim. Yalnız kayıyorsun ve terapi gibi geliyor. Eğlenceli geçti. Buraya klinik arkadaşlarım ve ailemle geldim. Çocuklar kızakla kayıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kırkkılıç da pistlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Kayakla, snowboard ile kaymaya endişesi olanlar kızaklarla kayabilir. Bunlarla rahat keyif yapabilir. 2 metrenin üzerinde kar var. Kar yağışı devam ediyor. Burada on binlerce kişi diyebileceğimiz bir yoğunluk var. Bugün buraya ailemle geldim. Çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.


Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Hicra Korkmaz ise zirveye çıktıklarını ve bir tur kaydıklarını anlatarak, Palandöken Kayak Merkezi'nin pist imkanları açısından çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Benzer haberler

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

Erzurum Valisi Çiftçi, Palandöken'deki buz duvarında heyecan ve adrenalini bir arada yaşadı

Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak
Tarihi Zil Kale geçen yıl 181 bin 446 ziyaretçi ağırladı

Tarihi Zil Kale geçen yıl 181 bin 446 ziyaretçi ağırladı
Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor

Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet