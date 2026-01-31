Dolar
Gündem, Yapay zeka

RTÜK'ten yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyaran bir kamu spotu hazırladı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
RTÜK'ten yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu

Ankara

Üst Kurulun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapay zekayla oluşturulan "Eski Ulaştırma ve Dijital Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Harun Beyat" karakterinin yatırım vaadi içeren konuşmasına yer verilerek, "Gerçeği ayırt et. Bilgiyi teyit et. Gözlerine değil, aklına güven." uyarısı yapıldı.

Yapay zekanın herkesi taklit edebileceği vurgusu yapılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Sevdiğiniz birinin görüntüsü size güven verir, ancak gerçekte böyle bir video hiç çekilmedi. Yapay zeka güvenini kullanarak seni kandırabilir. Uygulama indirmeden önce, yatırım yapmadan önce iki kez düşün. Yapay zeka her şeyi taklit edebilir, güveni bile."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
