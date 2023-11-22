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İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

İstanbul merkezli 3 ilde, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtan silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Emrah Gökmen  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonun ardından çalışmalarını sürdürdü.

Operasyonun devamında 8 şüphelinin saklandıkları villayı belirleyen ekipler zanlıları gözaltına aldı.

Bu şüphelilerden örgüt lideri M.S.A. ile 4'ü villanın mutfak kısmında tezgah altındaki gizli bölmede yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 3 otomatik tabanca, 23 şarjör, bin mermi, çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 100 bin lira ile 8 bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eş zamanlı operasyon

Büyükçekmece'de 9 Ekim'de 2 kişinin tellerini keserek girdikleri villadaki grupla silahla çatışmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmış, silahlı çatışmanın yaşandığı villada kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler" olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları belirlenmişti.

Soruşturmada, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edilmiş, örgüt mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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