Dolar
28.83
Euro
31.45
Altın
2,001.62
ETH/USDT
2,026.00
BTC/USDT
36,521.00
BIST 100
8,020.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı.

Hasan Hüseyin Kul  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.

Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, 23-24 Kasım'da İstanbul'da yapılacak
Dışişleri: Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı

Benzer haberler

İstanbul'da elektrikli skuter işletmeciliği için 27 Kasım'da başvurular başlıyor

İstanbul'da elektrikli skuter işletmeciliği için 27 Kasım'da başvurular başlıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi

Trakya'daki göl ve göletlere son yağışlar fazla katkı sağlamadı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi

Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi
Atatürk Arboretumu'nda sonbahar renkleri

Atatürk Arboretumu'nda sonbahar renkleri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet