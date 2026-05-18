Kırgızistan'da 1. Uluslararası Türk Dünyası Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Kongresi başladı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Türk Dünyası Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Kongresi" başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki KTMÜ kampüsünde düzenlenen kongre, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Ankara, Atatürk, Anadolu, Kapadokya ve Sivas Cumhuriyet üniversitelerin işbirliğiyle yapıldı.

Türk dünyasından çok sayıda akademisyen, uzman ve öğrencinin katıldığı kongrede, dijital çağın getirdiği yenilikçi yaklaşımlar, yapay zeka teknolojilerinin geleceği ele alınacak.

"Yapay zeka insanı aşan boyutlara ulaştı"

Kongrenin açılışında konuşan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yapay zekanın hayatın tüm evrelerinde yer aldığına dikkati çekerek "Öyle bir hal aldı ki, artık yapay zeka insan olarak istemediğimiz boyutlara ulaşmaya ve insana özgü pek çok faktörü, özelliği kullanmaya başladı." dedi.

Yapay zekanın kötü niyetli kullanımıyla siber güvenlik ihtiyacının hayati bir önem kazandığını vurgulayan Ceylan, "Bu teknoloji kötü ellerde farklı noktalara varmaya başladı. Dolayısıyla siber güvenlik kavramı ortaya çıktı ve artık her şeyimizi koruma altına almak zorunda kalıyoruz. Bu durum aslında karşımıza milli bir sorun olarak çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceylan, gelişen teknolojinin getirdiği tehditlere karşı üniversite bünyesinde yeni adımlar attıklarını belirterek "Üniversitemiz bünyesinde yapay zeka ve siber güvenlik bölümlerini bu yıl itibarıyla faaliyete geçirmiş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye Türkiye'den katılan Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Selman, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin konumuyla iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını bilimsel çalışmalarla pekiştirdiğini belirtti.

KTMÜ Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ercan Çelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede Türk dünyasının teknolojik potansiyelini ortak bir vizyonla birleştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Çelik, kongrede, dijital dönüşüm, doğal dil işleme, üretken yapay zeka ve akıllı devlet uygulamaları başta olmak üzere çağın en kritik teknolojilerini akademik derinlik ve stratejik işbirlikleriyle ele almayı hedeflediklerini kaydetti.

Kongrenin iki gün süreceğini, ilk gün yüz yüze, ikinci gün çevrim içi devam edeceğini anımsatan Çelik, iki günde toplam 115 bildiri sunulacağı bilgisini paylaştı.

Açılış konuşmaların ardından Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer, "Yapay Zekanın Sınırları ve Yapay Zeka Ajanları" ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Türkiye'de Eğitim Amaçlı Yapay Zeka Kullanımı" konulu sunum yaptı.