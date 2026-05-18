İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 878 kişi öldü, 2 bin 602 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 878 kişi öldü, 2 bin 602 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda sivilleri hedef aldı.



Saldırıda Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği aktarıldı.



İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Şu ana kadar saldırılarda 878 kişi öldü, 2 bin 602 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı yakınında ağır yaraladığı Filistinli kurtarılamadı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El Halil’in Beyt Ula beldesinde dün İsrail askerlerince vurulan 32 yaşındaki Mahmud Ziyad el-Amle’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Amle’nin, Beyt Ula’nın batısında Filistinlilere ait araziler üzerine inşa edilen Ayrım Duvarı yakınında konuşlanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı aktarıldı.

WAFA’nın dünkü haberinde, İsrail askerlerinin Beyt Ula’daki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında gerçek mermiyle ateş açtığı, başından vurulan Filistinli gencin durumunun ağır ve kritik olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar düzenliyor.