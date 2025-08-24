İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 218 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 218 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 1 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirten paylaşım yaptı.
Operasyonda 218 kilogram metamfetamin, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, yabancı uyruklu 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.