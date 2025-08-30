Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara

Duran, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer'in 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

