Gündem

Erzurum'da restoranda çıkan yangın yandaki binaların çatısına sıçradı

Erzurum'da, cağ kebabı restoranında çıkan yangın, yandaki binaların çatısına sıçradı.

Talha Koca  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Erzurum'da restoranda çıkan yangın yandaki binaların çatısına sıçradı Fotoğraf: Talha Koca/AA

Erzurum

Yakutiye ilçesindeki cağ kebabı restoranında gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Restoranın yanındaki binaların çatısına da sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Öte yandan ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları tahliye etti.

