Erzurum'da restoranda çıkan yangın yandaki binaların çatısına sıçradı
Erzurum'da, cağ kebabı restoranında çıkan yangın, yandaki binaların çatısına sıçradı.
Erzurum
Yakutiye ilçesindeki cağ kebabı restoranında gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Restoranın yanındaki binaların çatısına da sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Öte yandan ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları tahliye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.