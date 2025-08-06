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Düzce'de bir camide yangın çıktı

Düzce'de yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi.

Ömer Ürer  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Düzce'de bir camide yangın çıktı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Cuma Mahallesi camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Düzce İl Müftüsü Osman Aydın yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.


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