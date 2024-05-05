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DMM, SGK Başkanı Kaya hakkındaki maaş ve makam aracı iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
DMM, SGK Başkanı Kaya hakkındaki maaş ve makam aracı iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023'te SGK Başkanı olarak atanan Kaya'nın daha önce sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam ettiği ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almadığı belirtildi.

SGK Başkanı Kaya'nın G20 Zirvesi Şerpa görevi karşılığında da herhangi bir ücret almadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaya'nın maaş aldığı tek yer başkanı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumudur. Dr. Raci Kaya, haberde ifade edilen SGK Başkanlık makamına ait iki ayrı makam aracından sadece bir tanesini kullanmaktadır. Belirtilen diğer araç kurumun muhtelif işleri için kullanılmaktadır. İddiaya konu diğer araç ise Kaya'nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili iş ve toplantılar için kullanılmakta olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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