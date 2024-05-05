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Büyükelçi Paçacı, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 4-5 Mayıs'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını bildirdi.

Tuğba Altun  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Büyükelçi Paçacı, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Paçacı'nın 4-5 Mayıs'ta Banjul'da düzenlenen İİT 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri’nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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