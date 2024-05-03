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İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Korkmaz  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde adları yer alan 32 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Merkez ilçeler ile Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

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