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İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı, milletimizin tarihi hafızasıyla bağını güçlendiren ve medeniyet kimliğini tahkim eden bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Semih Erdoğdu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Burhanettin Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı, milletimizin tarihi hafızasıyla bağını güçlendiren ve medeniyet kimliğini tahkim eden bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin desteği sayesinde Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasıyla, tarihimizde yeni bir sayfa açılmış, yeni bir diriliş gerçekleşmiştir. Ayasofya'dan yükselen Ezan-ı Muhammediler inşallah ebediyete kadar yurdumuzun ve coğrafyamızın semalarında yankılanacaktır."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği Ayasofya şiirinin videosu da yer aldı.

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