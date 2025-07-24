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Gündem

Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan, Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan ve Karabük'ün iki farklı noktasında devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekip  | 24.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgi verildi.

OGM'nin açıklamasında, İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı belirtildi.

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Yurdun çeşitli bölgelerinde süren yangınlarla mücadelenin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki 3 noktada ve Karabük’ün Ovacık ilçesindeki yangınlarda enerjinin düşürüldüğü, Bilecik’in Gölpazarı ile Bolu’nun Mudurnu ilçelerindeki yangınların ise kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

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