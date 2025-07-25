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DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın resmi verilerine göre, Muğla ilinde madencilik faaliyetinin fiilen yürütüldüğü kazı alanlarının il yüz ölçümüne oranı yalnızca yüzde 0,44'tür." açıklamasında bulundu.

Fatih Gökbulut  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada "Muğla ormanlarının yüzde 70'i, topraklarının ise yüzde 60'ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda" şeklinde yer alan paylaşımların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyon olduğu aktarıldı.

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"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın resmi verilerine göre, Muğla ilinde madencilik faaliyetinin fiilen yürütüldüğü kazı alanlarının il yüz ölçümüne oranı yalnızca yüzde 0,44'tür" bilgisi paylaşılan açıklamada, bu oranın, iddialarda öne sürülen yüksek yüzdelerin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, işletme izni verilen alanların toplam il yüz ölçümüne oranın yüzde 9,48 düzeyinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu alanların tamamında aktif madencilik faaliyeti yürütülmemekte olup, izin alınan alanların çoğu potansiyel ve sınırlı kapsamdadır. Ülke genelinde ise orman alanlarında geçici olarak madencilik faaliyetlerine tahsis edilen alanlar, tüm orman varlığımızın yalnızca binde 3'üne tekabül etmektedir. Bu da Türkiye'de orman alanlarını koruma politikasının etkili olduğunu ve madencilik faaliyetlerinin fiilen çok sınırlı bir düzeyde kaldığını göstermektedir. Kamuoyunun, manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır."

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