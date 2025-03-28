Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara/Bangkok
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 28, 2025
Sarsıntıdan etkilenen Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdıhttps://t.co/g3c1gzElz1 pic.twitter.com/IwI5dEUtIL
Deprem Tayland'da da şiddetli hissedildiÖte yandan, yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.
Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.
Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.