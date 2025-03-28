İsrail'de Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'na Avrupa aşırı sağın katılması tartışmalara yol açtı
İsrail'de düzenlenen Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'na davet edilen isimler arasında Avrupa aşırı sağının önde gelen siyasetçilerinin bulunması tartışmalara neden oldu.
Kudüs
İsrail Diaspora Bakanlığının organize ettiği konferansa katılanlar arasında Fransız aşırı sağının en güçlü temsilcisi Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella, İspanya'dan aşırı sağcı Vox partisi, İsveç Demokratlar Partisi, Hollanda'dan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) temsilcileri bulunuyor.
Konferansa Avrupa aşırı sağının önde gelen siyasetçilerinin davet edilmesi kararı, İsrail'de ve uluslararası Yahudi cemaatleri ve örgütlerince tepkiyle karşılandı.
Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Ariel Muzicant, İngiliz Milletler Topluluğu Birleşik Krallık Yahudi Cemaatleri Hahambaşısı Efrahim Mirvis, Uluslararası Holokost Anma İttifakı Başkanı Dani Dayan ve pek çok Yahudi cemaat lideri davet edildikleri konferansa katılmayacaklarını duyurdu.
Haaretz: Konferans skandala dönüştü
Haaretz gazetesinde bugün çıkan "Yahudi karşıtları antisemitizm konferansına nasıl davet edildiler" başlıklı başyazıda, Diaspora Bakanlığının organize ettiği etkinliğin "bir skandala dönüştüğü" belirtildi.
Başyazıda, "İsrail, dünya Yahudilerini antisemitizmden korumamakla kalmıyor, aşırı sağla ilişkilerini diasporayla ilişkilerinden daha fazla öne çıkararak antisemitizmi teşvik ediyor." ifadesine yer verildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un etkinliğe mesafeli bir tutum takınmayı seçtiği aktarılan başyazıda, Herzog'un konutunda yalnızca daha önce davet edilen Yahudi temsilcilerini ağırlayacağı hatırlatıldı.
Daha önce konferansa katılacağını duyuran Yahudi Ajansı Başkanı ve eski Bakan Natan Sharansky, gazeteye yalnızca Herzog'un davetine katılacağını belirtti.
Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Ariel Muzicant ise Netanyahu hükümetine tepki göstererek, "sırtlarından bıçaklandıklarını" ve bunun İsrail'in dünyadaki Yahudi topluluklarıyla ilişkilerinde yaşanan krizin bir ifadesi olduğunu dile getirdi.
Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı, 27-28 Mart tarihlerinde düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.