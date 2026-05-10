Şehit ve gazi anneleri, Anneler Günü programında buluştu Şehit annesi Kezban Eldemir Gültepe, "Şehit annesi olmanın vermiş olduğu bir gurur var. Bunu unutmayan bir devlet ve sivil toplum kuruluşları var. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit ve gazi anneleri, Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği tarafından düzenlenen Anneler Günü programında bir araya geldi.

Dernek binasında buluşan şehit ve gazi anneleri, burada sohbet ederek çocuklarının anılarını paylaştı. Dernek tarafından annelere çeşitli hediyeler verildi ve ikramda bulunuldu.

Programda, İdlib'de 2020 yılında şehit olan Halil Çankaya'nın annesi Kezban Eldemir Gültepe, oğluna ithafen yazdığı şiirleri okudu.

Yazarlık yapan Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

Dernek üyelerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Gültepe, "Şehit annesi olmanın vermiş olduğu bir gurur var. Bunu unutmayan bir devlet ve sivil toplum kuruluşları var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hem gururumuz hem de bize verilmiş itibar var. Bu itibarı bize sunan insanlar var. Sürekli bizi arayıp ilgileniyorlar." dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Emine Aydınbelge de dernek olarak gençlik merkezlerinde ve yurtlardaki öğrencilerle bir araya gelerek şehitlik ve gaziliğin önemini anlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Anneler Günü olması sebebiyle şehit ve gazi annelerimizle bir araya geldik. Elimden geldiğince ailelere burada manevi destek vermeye çalışıyorum. Ben 15 Temmuz'da eşimle beraber Genelkurmay'ın önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandım. Eşim de ben de gaziyiz."

Gaziliği kendisine görev addettiğini vurgulayan Aydınbelge, şehit ve gaziliği anlatarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Burada gönül sofrasında buluştuk"

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise her günlerini şehit ve gazi yakınlarıyla geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle bir haftadır annelerimize özel etkinliklere katılım sağlıyoruz. Bugün burada gönül sofrasında buluştuk. Şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Rabb'im yardımcıları olsun. Ülke, vatan, bayrak uğruna şehit veren annelerimiz çok kıymetlidir, şehitlerimiz efendimize komşudur. Bugün onların evlatları yanlarında yoktu ama onları gördüklerine inanıyoruz. Başta şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü olmak üzere bütün annelerin günün kutluyorum. Gazze'de Filistin'de bedel ödeyen bütün annelerin Anneler Günü'nü de kutluyorum."