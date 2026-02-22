Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,994.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Düzce'de sahura kadar açık olan kütüphanede öğrencilere mehteranlı sürpriz

Düzce'de ramazan dolayısıyla sahura kadar açık olan kütüphanede öğrenciler mehteran sürpriziyle karşılaştı.

Göksel Cüneyt İğde  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Düzce'de sahura kadar açık olan kütüphanede öğrencilere mehteranlı sürpriz

Düzce

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ramazan ayında sahura kadar açık olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, farklı bir sürprize ev sahipliği yaptı.

İki yıldır iftar sonrası kendi aralarında mehter marşı söyleyerek toplu halde kütüphaneye giren öğrenciler için Düzce Belediyesi Mehteran Takımı ile sürpriz hazırlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mehter ekibi, bu kapsamda iftar sonrası öğrencilerden önce kütüphane içerisinde konuşlandı.

İftarın ardından her zamanki gibi kütüphaneye yönelen öğrenciler, içeri girdiklerinde canlı mehter marşıyla karşılandı.

Marşların kütüphane içerisinde yankılanmasıyla öğrenciler büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan mehter gösterisi, ramazan akşamına unutulmaz bir atmosfer kattı.

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, gençlerin oluşturduğu bu güzel geleneğe kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve ramazan coşkusunu paylaşmak amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.

Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan öğrenciler, etkinlik için Düzce Belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri tepsi mantısı
Isırgan çorbası
Çullama
Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor
Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Düzce'de sahura kadar açık olan kütüphanede öğrencilere mehteranlı sürpriz

Düzce'de sahura kadar açık olan kütüphanede öğrencilere mehteranlı sürpriz

Üsküdar'ın silüetinde üç asırlık estetik miras Valide-i Cedid Camisi

Kosova'nın başkenti Priştine ramazan vesilesiyle süslendi

Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı

Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "ramazan genelgesi" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "ramazan genelgesi" açıklaması
İsrail'in Gazze’ye saldırılarıyla yuvasından kopan aileler ramazanı hasarlı okulda yokluk içinde geçiriyor

İsrail'in Gazze’ye saldırılarıyla yuvasından kopan aileler ramazanı hasarlı okulda yokluk içinde geçiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet