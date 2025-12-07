Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
Ardahan-Ardanuç kara yolu kar yağışının etkili olmasıyla kış boyunca ulaşıma kapatıldı.
Ardahan
Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan, Ardahan-Ardanuç kara yolu, her sezon olduğu gibi bu kış da ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.
Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolunu kullanacak.
Ekipler, kent geneli yüksek noktalarda kar yağışının etkili olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.