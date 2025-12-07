Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak

Ardahan-Ardanuç kara yolu kar yağışının etkili olmasıyla kış boyunca ulaşıma kapatıldı.

Günay Nuh  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak

Ardahan

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan, Ardahan-Ardanuç kara yolu, her sezon olduğu gibi bu kış da ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolunu kullanacak.

Ekipler, kent geneli yüksek noktalarda kar yağışının etkili olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak

Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak

Van'da kar etkili oldu

Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Meteorolojiden yağmur, kar, fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden yağmur, kar, fırtına ve sağanak uyarısı
Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu

Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ile sis etkili oldu
Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor

Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet