Gündem

Van'da kar etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

Zafer Tayfur  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Van'da kar etkili oldu fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Van

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar nedeniyle yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

Esnafın iş yerlerinin önünde biriken karı temizlediği ilçede, belediye ekipleri de ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

