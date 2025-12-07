Van'da kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
Van
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle yüksek kesimlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.
Esnafın iş yerlerinin önünde biriken karı temizlediği ilçede, belediye ekipleri de ilçe merkezinde çalışma yürüttü.