Dolar
42.55
Euro
49.63
Altın
4,209.28
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,186.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Gündem

Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği

Kars'ın Arpaçay Kaymakamlığınca "Aile Yılı" kapsamında yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira ve yaklaşık 200 bin lira eşya desteği veriliyor.

Cüneyt Çelik  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi" başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje kapsamında yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira desteği ve yaklaşık 200 bin lira değerindeki beyaz eşya ile çeyiz paketi desteği veriliyor.

SYDV ekipleri, ilçeye bağlı Polat köyünde yeni evlenen bir çifte, proje kapsamında destek verip eşyalarını aileye teslim etti.

"Barınmadan, ısınmaya ve beyaz eşyaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda ailelere her zaman gerekli destekleri verdiklerini söyledi.

Yeni evlenen çiftlere de "Aile Yılı" kapsamında destek olmak istediklerini ifade eden Akköz, şöyle konuştu:

"Özellikle ilçemiz köylerinde ve merkezinde yaşayan vatandaşlarımız şartları tutması hasebiyle bize başvurduklarında bir aile meydana gelirken, barınma, örneğin bize kira kontratlarını getirdiklerinde biz onların 6 ay kiralarını karşılıyoruz. Isınma giderleri ve bütün kömür ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda genç kızlarımızın da istekleri ve bir evin geçinebilmesi için de temel ihtiyaçları olan beyaz eşyalarımızı kendilerine devletimizin desteğiyle sağlıyoruz. Bu noktada yine gördüğünüz üzere 'Hoş geldin bebek' paketimizi de vererek kendilerine hayırlı uğurlu bir evlilik diliyoruz."

"Sıkıntı yaşayan herkes başvurduğunda bu desteği sunacağız"

Akköz, yaklaşık 200 bin liralık eşya desteği sunduklarını, evliliğe adım atarken maddi anlamda sorunlar yaşayan gençlere bu konuda destek vereceklerini belirterek, "Biz devletimizin desteğini zaten sonuna kadar sağlarken, bu özellikle üçlü paketi de vatandaşlarımızın hizmetine inşallah sunacağız. Köylerimizden ilçe merkezimizden vatandaşlarımız gençlerimiz bu konuda sıkıntı yaşayan herkes başvurduğunda, biz de bu evlilik paketini 'Aile Yılı' kapsamında sunacağız." diye konuştu.

İlçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin her türlü desteği verdiğine işaret eden Akköz, "Bizim aktifte zaten 4 bin 500 dosyamız var. Hemen hemen her haneye bir şekilde dokunuyoruz. Aynı zamanda aile olarak da 450 ailemiz bizden aktif destek alıyorlar. Bunun içerisinde eğer öğrenim görüyorsa eğitim desteği, sağlık sıkıntısı varsa sağlık desteği ve benzeri aklınıza bütün her şeyi biz sağlıyoruz. Isınma, barınma bunların hepsi mevcut, devletimizin himayelerinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Polat Köyü Muhtarı Dündar Gülen de yeni evlenen çiftlerin desteklerle rahat nefes alabildiğini anlatarak, "Devletimiz sağ olsun, var olsun. Proje yeni evlenen çiftlere iyi oldu. Ailemizin durumu iyi değildi, biliyoruz ki devletimiz her zaman arkamızda, yanımızdadır. Böyle bir proje hazırlandığı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir
Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi
Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği
Kars'ta şehir merkezi, Ardahan'da ise yüksek kesimler karla kaplandı
Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek

Benzer haberler

Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği

Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği

Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

"Halk Elinde Islah Projeleri"ne toplam 2,7 milyar lira destek sağlandı

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu

Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu
Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte

Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayatı 19 yıldır yakın takipte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet