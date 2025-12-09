Dolar
42.57
Euro
49.63
Altın
4,190.75
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,208.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da "15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor

Kışın yüzeyi kar ve buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen misafirlerin yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı "kütük ev", 3 yıl önceki yangından sonra yeniden ayağa kaldırılıyor.

Cüneyt Çelik  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü, kışın buzla kaplı yüzeyiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gölün Kars tarafında bulunan ve bölgeye gelen misafirlerin yemek ile barınma ihtiyaçlarını karşıladığı Arpaçay ilçesindeki kütük ev, iki yıl önce çıkan yangında kül oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında imzalanan protokolle bu yıl yapımına başlanan kütük evin yapımı büyük oranda tamamlandı.

Yaklaşık 500 metrekare alana sahip olan kütük ev, konaklama yerleri, açık ve kapalı restoranları, kafesi, çocuk oyun yerleri ve piknik alanlarıyla bu kış sezonunda misafirlerini ağırlayacak.

"Yüzde 90 fiziki gerçekleşmeyi tamamlamış bulunuyoruz"

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi bölümünde yer alan kütük evin yapımında sona gelindiğini söyledi.

Kütük evin sınıfında birinci olduğunu ve bu büyüklükte bölgede bu şekil yapının olmadığını anlatan Akköz, "İçerisinde 5 odalı bir otel, aynı zamanda çok güzel bir restoran, alt tarafı çay bahçesi olacak şekilde inşa edilmektedir. Şu an yüzde 90 fiziki gerçekleşmeyi tamamlamış bulunuyoruz. Valimiz Ziya Polat'ın talimatları, İl Özel İdaremizin destekleri ve kaymakamlığımızın da koordinasyonuyla yapımı devam eden kütük ev inşallah sezona hızlı bir şekilde giriş yapacak." dedi.

Akköz, kütük evi özellikle kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin kullandığına işaret ederek, yeni yapının modern şekilde hizmet vereceğini dile getirdi.

Güzel bir kış sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Akköz, şunları kaydetti:

"İnşallah inşaatımızda kazasız belasız bitecektir. kütük evimizin arka tarafı dediğimiz alan, bizim mesire alanımız. Büyük bir yer, içerisinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği mescidinden lavabosuna, kamelyalarından mangal alanlarına kadar birçok şey mevcut. Yani kütük evi kullanmak istemeyen vatandaşlarımız yine kütük evi gezebilirler, akabinde kendi pikniklerini aileleriyle beraber güzel bir şekilde yapabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi
İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltında
Taşınabilir otomatik şok cihazı hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de
Türkiye'de doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor
Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor

Benzer haberler

Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor

Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor

Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta sis ve buzlanma etkili oldu

Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlayan Çalı Gölü dondu

Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği

Kars'ta yeni evlenen çiftlere 6 ay kira ve 200 bin lira eşya desteği
Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet