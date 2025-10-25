TİHEK'e 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alınacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Ankara
TİHEK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alıma ilişkin giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Yazılı sınav, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince, sözlü sınav ise TİHEK tarafından yapılacak.
İstihdam edilecek insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılarından 7'si Hukuk Fakültesi mezunlarından (KPSS P4), 6'sı Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından (KPSS P29, P30, P34, P35, P48) ve 2'si İletişim Fakültesi mezunlarından (KPSS P3) seçilecek.
Adaylarda, 657 sayılı Kanun'daki genel şartları taşımak, ilgili 4 yıllık fakülte mezunu olmak, KPSS ve İngilizce YDS ya da dengi sınavlardan en az 70 puan almak ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartları aranacak.
Başvurular, 14-30 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TİHEK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı'ndan (https://kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.
Yazılı sınav, 14 Aralık saat 10.30'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
TİHEK tarafından yapılacak sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecek.
Yerleştirme puanı, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecek.