Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,113.53
ETH/USDT
3,953.00
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TİHEK'e 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alınacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Orhan Onur Gemici  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
TİHEK'e 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alınacak

Ankara

TİHEK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alıma ilişkin giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince, sözlü sınav ise TİHEK tarafından yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstihdam edilecek insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılarından 7'si Hukuk Fakültesi mezunlarından (KPSS P4), 6'sı Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından (KPSS P29, P30, P34, P35, P48) ve 2'si İletişim Fakültesi mezunlarından (KPSS P3) seçilecek.

Adaylarda, 657 sayılı Kanun'daki genel şartları taşımak, ilgili 4 yıllık fakülte mezunu olmak, KPSS ve İngilizce YDS ya da dengi sınavlardan en az 70 puan almak ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartları aranacak.

Başvurular, 14-30 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TİHEK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı'ndan (https://kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.

Yazılı sınav, 14 Aralık saat 10.30'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

TİHEK tarafından yapılacak sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecek.

Yerleştirme puanı, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Başkanı Pehlivan: Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak
Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması 27 Ekim'de başlayacak
Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı

Benzer haberler

TİHEK'e 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alınacak

TİHEK'e 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Atama kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de

26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Özel sağlık sigortasında 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe sunulması zorunlu olacak

Özel sağlık sigortasında 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantili poliçe sunulması zorunlu olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet