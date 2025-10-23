Dolar
Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" satışlarına ilişkin sektör temsilcilerine uyarı
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" satışlarına ilişkin sektör temsilcilerine uyarı

Ticaret Bakanlığı, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" adı altındaki satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğunu, tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini bozabileceğini belirterek, sektör temsilcilerine uyarıda bulundu.

Seda Tolmaç  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Ticaret Bakanlığından "gizemli kutu" satışlarına ilişkin sektör temsilcilerine uyarı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, gizemli kutu tanıtımı ve satışına ilişkin sorunlara dikkati çekilerek, e-ticaret firmalarının bilgilendirilmesi istendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Reklam Kurulunun aldığı kararlara dikkati çekilen yazıda, gerekli hassasiyetin gösterilmesi uyarısı yapıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda her türlü mecrada yayımlanan ticari reklamları ve tüketicilere yönelik ticari uygulamaları düzenleme ve denetleme yetkisi Reklam Kurulunun sorumluluğunda bulunuyor. Bu kapsamda tüketicilerin alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde etkili olan reklamlar ve ticari uygulamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması açısından önem taşıyor.

Ayrıca ticari reklamların hem genel kurallara hem de reklamı yapılan ürün veya hizmete ilişkin özel düzenlemelere uygun olması gerekiyor.

"Haksız ticari uygulama teşkil ediyor"

Son dönemde internet ortamında ve özellikle e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin yaygınlaştığı görüldü.

Reklam Kurulu da bu konuda Bakanlığa iletilen şikayetlerle resen başlatılan incelemeler sonucu, bazı e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren satıcılar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Yaptırıma konu incelemelerde kutu içeriğine ilişkin herhangi bir açık bilgilendirmeye yer verilmeyen bu tür tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini bozabilecek nitelikte olduğu, tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmalarına yol açabileceği değerlendirildi.

Ayrıca mesafeli satışa konu mal veya hizmetin muhteviyatına ilişkin belirsizlikler sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulama teşkil ettiği bildirildi.

Sektör temsilcilerine gönderilen yazıda da bu hususların altı çizilerek, tüketicilerin çıkarlarının korunması, haksız rekabetin önlenerek dürüst ve adil bir ticari hayatın tesis edilebilmesi için e-ticaret firmalarının gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemi vurgulandı.

Erişim engeli uygulanması kararlaştırılmıştı

Reklam Kurulu, ağustos ayında gerçekleştirdiği toplantıda bu konuyu gündemine almıştı. Kurul, "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğunu değerlendirmişti.

Ayrıca söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin sorumluları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmişti.

