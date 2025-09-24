Dolar
41.45
Euro
48.74
Altın
3,768.02
ETH/USDT
4,187.60
BTC/USDT
112,915.00
BIST 100
11,355.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü açık su yüzücüleri, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İstanbul'dan destek vermek amacıyla Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yüzüyor.

Selami Küçükoğlu  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Fatih Sarayburnu'ndaki sahilde bir araya gelen açık su yüzücüleri, burada sabah namazını kılıp dua etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'ye destek mesajları veren yüzücüler adına açıklama yapan Yüksel Sönmez, her gün çocukların ve bebeklerin öldüğü Gazze'de insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sessiz kalmamak için en barışçıl yolu seçtiklerini ifade eden Sönmez, "Sumud Filosu abluka altındaki Gazze'nin özgürlüğüne doğru yola çıktı. Bizler de Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na, yani Yassıada'ya, yaklaşık 20 kilometre yüzerek bir dayanışma mesajı vermek istiyoruz. Gazze'de yaşanan insani dram hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Her gün çocukların, bebeklerin, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybetmesi ya da en temel yaşam haklarından mahrum bırakılması, dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Sessiz kalmamak, unutmamak ve unutturmamak için sesimizi duyurmanın en barışçıl yollarından birini seçtik." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan Yardım ise "Sumud filosu Gazze'ye doğru bir seyre çıktı ve bu seyir agresif bir seyir. Bizler konforsuzluğu seçtik, konfor alanımızın dışına çıktık. Sabahın bu saatinde buraya geldik ve 20 kilometre kulaç atacağız. Her kulacımızda Gazze'yi hissedeceğiz. İlk günden beri zaten hep Gazze gündemimizde. Her kulacımızda Gazze için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gruptakiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yüzmek için suya girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Benzer haberler

Dünya beşten büyüktür: BM Gazze sınavını atlatabilecek mi?

Dünya beşten büyüktür: BM Gazze sınavını atlatabilecek mi?

İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Gazze Bienali, Filistin'in özgürlüğüne sanat eserleriyle katkıda bulunmayı amaçlıyor

Gazzeli Rajab, ailesinin yıllar önce savaş yüzünden ayrıldığı Bosna Hersek'e geri döndü

Gazzeli Rajab, ailesinin yıllar önce savaş yüzünden ayrıldığı Bosna Hersek'e geri döndü
Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu
Rubio, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacağını savundu

Rubio, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacağını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet