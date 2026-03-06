Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Kosovalı askerler yakında Gazze'ye konuşlandırılacak

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Kosovalı askerlerin birkaç ay içinde bölgeye gönderilmesinin beklendiğini açıkladı.

Eren Beksaç  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Kosovalı askerler yakında Gazze'ye konuşlandırılacak Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Bakan Maqedonci, Kosova Radyo Televizyonu'na (RTK) verdiği röportajda, hafta başında Kosova hükümetine, Kosovalı askerlerin Gazze’de konuşlandırılmasına yönelik siyasi kararın alınması için tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Sürecin koordinasyon açısından son aşamaya geldiğini vurgulayan Maqedonci, Gazze’deki faaliyetlere hangi kapasitelerle katılacaklarını belirleme sürecinde olduklarını dile getirdi.

Maqedonci, "Siyasi kararın ardından Kosova Güvenlik Gücü'nün Kosova Meclisi tarafından yetkilendirilmesi ve son olarak askerlerin yurt dışına konuşlandırılması için Cumhurbaşkanı tarafından yetki verilmesi gerekiyor." dedi.

Gazze’ye askerlerin birkaç ay içerisinde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydeden Maqedonci, Kosova'nın Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olmamasına rağmen ilk kez BM tarafından yetkilendirilmiş bir misyona katılması nedeniyle bunun ülke için büyük başarı olduğunu ifade etti.

Maqedonci, Kosova’nın söz konusu güce katılımının stratejik açıdan önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Barışa katkı sağlamak, güvenliği desteklemek ve insani boyuta katkıda bulunmak, her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Kosova Güvenlik Gücü ile Uluslararası İstikrar Gücü komutanları görüştü

Öte yandan Kosova Güvenlik Gücü'nden (FSK) yapılan yazılı açıklamaya göre FSK Komutanı Bashkim Jashari ile Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Jasper Jeffers, video konferans yoluyla görüştü.

Jashari, Jeffers’e Kosova askerinin bu operasyona katılmaya hazır olduğunu aktardı.

Kosova ordusunun NATO standartlarında eğitilmiş profesyonel bir ordu olduğunu kaydeden Jashari, partner ülkelerin talebi halinde güvenlik sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Jeffers ise Kosova’nın dünyada barış ve istikrarın desteklenmesinde önemli ortak olduğunu ifade etti.

