logo
Dünya, Filistin

BM: Filistin topraklarında yardım görevlileri ve siviller hala bombardıman ve ateş altında

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarında insani yardım görevlileri ve bölge halkının hala hava bombardımanı dahil İsrail'in ateşli saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
BM: Filistin topraklarında yardım görevlileri ve siviller hala bombardıman ve ateş altında Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere dair güncel bilgileri paylaştı.

Dujarric, Gazze'deki son durumla ilgili, "İnsani yardım çalışanlarımız, yardım görevlileri ve sivil altyapı da dahil olmak üzere sivillerin hava saldırıları, bombardıman ve açılan ateşlere maruz kalmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda can kayıpları ve hasarlar yaşandığını bildiriyor." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası insani hukuk uyarınca, siviller ve sivil altyapı her zaman korunmalıdır." diyen Dujarric, Gazze'ye yardım ulaştırılacak kapıların biri hariç hepsinin kapalı olduğunu, bu nedenle tıbbi tahliyelerin, yurt dışından gelen sakinlerin dönüşünün ve yardım personelinin bölgeye intikallerinin "askıya alınmış durumda" olduğunu belirtti.

Dujarric ayrıca, dün Gazze'de BM'ye ait bir tankerin yakıt almak üzereyken vurulduğunu belirterek, Gazze'ye sürekli olarak yakıt girişine izin verilmesi ve insani yardım operasyonlarının devam edebilmesi için yakıt teslimatının güvenli ve kesintisiz şekilde kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria'da kontrol geçiş noktalarındaki engellemeler arttı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da sivil geçişlere yönelik kontrol noktalarının ve kısıtlamaların arttığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, bu durumun Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini daha da kısıtladığını, acil servisler ve insani yardım çalışmalarının da bundan etkilendiğini dile getirdi.

"Bu arada, İsrail yerleşimcileri ve İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ve şiddet, can kayıplarına, hasara ve zorla yerinden edilmeye yol açmaya devam ediyor." diyen Dujarric, dün yaklaşık 45 kişiden oluşan 8 Filistinli ailenin Nablus'ta yaşadıkları bölgeyi terk etmeye zorlandığını belirtti.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Filistinliler ve Batı Şeria korunmalı ve failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili konular
