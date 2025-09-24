Dolar
41.45
Euro
48.71
Altın
3,768.16
ETH/USDT
4,187.60
BTC/USDT
112,915.00
BIST 100
11,358.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı

Çankaya ilçesine bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet edenlerden oluşan bir grup, imar sorunlarının çözümü talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem yaptı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

ABB önünde bir araya gelen ve "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz", "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, mahallelerinde yaşanan mağduriyetleri anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karataş, Mühye, Yakupabdal mahallelerinin 67 yıldır uygulanabilir ve sürdürülebilir bir imar planına kavuşamadığını, bu durumun tapu sahiplerini ve bölge halkını yıprattığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İmar planının tamamlanması ve uygulamaya geçmesi ile sadece tapu sahiplerine değil, tüm Ankaralılara hizmet edecek bir rekreasyon alanını, bir yaşam alanını, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekse tüm Ankara halkını öncelik olarak ele alma iddiasındaki meslek odaları olarak sizlerden mümkün olan en kısa sürede bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Benzer haberler

İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı

İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet