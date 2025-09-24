İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
Çankaya ilçesine bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet edenlerden oluşan bir grup, imar sorunlarının çözümü talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem yaptı.
Ankara
ABB önünde bir araya gelen ve "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz", "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, mahallelerinde yaşanan mağduriyetleri anlattı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karataş, Mühye, Yakupabdal mahallelerinin 67 yıldır uygulanabilir ve sürdürülebilir bir imar planına kavuşamadığını, bu durumun tapu sahiplerini ve bölge halkını yıprattığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"İmar planının tamamlanması ve uygulamaya geçmesi ile sadece tapu sahiplerine değil, tüm Ankaralılara hizmet edecek bir rekreasyon alanını, bir yaşam alanını, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekse tüm Ankara halkını öncelik olarak ele alma iddiasındaki meslek odaları olarak sizlerden mümkün olan en kısa sürede bekliyoruz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.